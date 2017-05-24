Водонепроницаемая камера Garmin Virb 360 снимает сферические панорамы

Компания Garmin представила компактную водонепроницаемую камеру Virb 360 для съемки сферического видео. Она позволяет снимать видео в разрешении до 5,7K на скорости 30 кадров в секунду и 15-мегапиксельные фотоснимки.


Камера получила четыре встроенных микрофона для записи звука во всех направлениях. Также предусмотрена системе сферической стабилизации для обеспечения плавности роликов. Встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник позволяет настраивать для записи данные G-Metrix и создавать «точки обзора» дополненной реальности.


Помимо кнопок, управлять камерой можно с помощью голосовых команд. Отснятый материал автоматически «сшивается» сразу в камере. Аккумулятор обеспечивает 1 час автономной работы в режиме записи. Virb 360 поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, ANT+ и NFC. Камера поставляется со штативом. Garmin Virb 360 поступит в продажу в июне по цене $799.


Источник
Garmin
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