Панорамная камера Samsung Gear 360 второго поколения выходит в продажу

Компания Samsung Electronics объявила о начале продаж второго поколения панорамной камеры Gear 360 в США. Она станет доступна с 25 мая у онлайн-ритейлеров и обычных розничных магазинах по цене $229. Кроме того, до 19 июня при покупке смартфонов Galaxy S8 или S8+ камеру для комплекта можно будет купить за $49.


Напомним, обновленная Gear 360 была представлена на мероприятии Unpacked в марте, одновременно с анонсом флагманских Galaxy S8 или S8+. Как обещает производитель, она стала удобнее и позволяет снимать видео 360⁰ с разрешением 4К.


Samsung Gear 360 оснащена двумя CMOS-сенсорами с разрешением 8,4 Мп и двумя сверхширокоугольными объективами F2.2. Камера поддерживает трансляцию контента в реальном времени. Когда Gear 360 синхронизирована с совместимым смартфоном или компьютером, она позволяет проводить онлайн-трансляции в режиме реального времени.

Предусмотрен слот для карточек microSD объемом до 256 ГБ. Камера защищена от воды и пыли по стандарту IP53. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, есть порт USB 2.0 (Type-C). Аккумулятор обладает емкостью 1160 мАч. Размеры составляют 100,6 х 46,3 х 45,1 мм, а вес — 130 граммов.

Источник
Samsung
Теги
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