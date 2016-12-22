Игры для ПК принесли почти 36 миллиардов долларов в 2016 году

В 2016-ом году игры, созданные для PC, принесли разработчикам огромные деньги, 36 миллиардов долларов. Лучше показатели только у развлечений для мобильных устройств — 40,6 миллиардов. А что же с консолями? Результат не такой впечатляющий, всего лишь "скромные" 6,6 миллиардов долларов.

Можно возразить, что PC-гейминг это не только полноценные игры, но и, например, поделки для социальных сетей, а также условно-бесплатные проекты (которые, к слову, принесли больше половины всей прибыли, указанной выше). Специалисты из Superdata также выяснили, что каждый год рынок PC-игр растет на 6,7%.

Также не стоит забывать о киберспорте (0,9 миллиарда долларов), игровом видео (4,4 миллиарда долларов) и VR-индустрии (2,7 миллиарда долларов).

Весь рынок интерактивных развлечений в 2016-ом году оценили в 91 миллиард долларов. В Superdata также пришли к следующим выводам:

Рынок мобильных развлечений развивается, игры становятся лучше, бюджеты выше. Тенденция наверняка сохранится в будущем.

Виртуальная реальность не оправдала надежд инвесторов в 2016-ом году. Но существует вероятеность, что с приходом таких игроков, как Sony и HTC, в 2017-ом ситуация поменяется.

Индустрия киберспорта, хоть и принесла меньше миллиарда долларов, остается очень важной. Riot Games, Activision, Electronic Arts наверняка будут развивать это направление в будущем.

Пользователи консолей все чаще скачивают игры из сети, все больше покупают дополнения. Это позволит разработчикам генерировать больше денег, создавая дополнительный контент для уже выпущенных проектов.

Игровой рынок на PC принес невероятные 34 миллиарда долларов. Львиная доля прибыли приходится на скачиваемые и условно-бесплатные онлайн игры. Кроме того, важная роль отводится новому поколению производительных видеокарт.