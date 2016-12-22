Игры для ПК принесли почти 36 миллиардов долларов в 2016 году
В 2016-ом году игры, созданные для PC, принесли разработчикам огромные деньги, 36 миллиардов долларов. Лучше показатели только у развлечений для мобильных устройств — 40,6 миллиардов. А что же с консолями? Результат не такой впечатляющий, всего лишь "скромные" 6,6 миллиардов долларов.
Можно возразить, что PC-гейминг это не только полноценные игры, но и, например, поделки для социальных сетей, а также условно-бесплатные проекты (которые, к слову, принесли больше половины всей прибыли, указанной выше). Специалисты из Superdata также выяснили, что каждый год рынок PC-игр растет на 6,7%.
Также не стоит забывать о киберспорте (0,9 миллиарда долларов), игровом видео (4,4 миллиарда долларов) и VR-индустрии (2,7 миллиарда долларов).
Весь рынок интерактивных развлечений в 2016-ом году оценили в 91 миллиард долларов. В Superdata также пришли к следующим выводам:
- Рынок мобильных развлечений развивается, игры становятся лучше, бюджеты выше. Тенденция наверняка сохранится в будущем.
- Виртуальная реальность не оправдала надежд инвесторов в 2016-ом году. Но существует вероятеность, что с приходом таких игроков, как Sony и HTC, в 2017-ом ситуация поменяется.
- Индустрия киберспорта, хоть и принесла меньше миллиарда долларов, остается очень важной. Riot Games, Activision, Electronic Arts наверняка будут развивать это направление в будущем.
- Пользователи консолей все чаще скачивают игры из сети, все больше покупают дополнения. Это позволит разработчикам генерировать больше денег, создавая дополнительный контент для уже выпущенных проектов.
- Игровой рынок на PC принес невероятные 34 миллиарда долларов. Львиная доля прибыли приходится на скачиваемые и условно-бесплатные онлайн игры. Кроме того, важная роль отводится новому поколению производительных видеокарт.