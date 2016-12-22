Gotypicks выбирает лучшие игры 2016 года

Популярный блог Gotypicks выбирает лучшие игры 2016-го года, основываясь на данных, полученных и от профессионалов (критиков и журналистов) и от самих геймеров непосредственно. Уже известно, что за звание лучшей игры года сражаются два проекта, Uncharted 4 и Overwatch.

Overwatch имеет 28 высших наград (25 от профессионалов, 3 от игроков) У Uncharted 4 таковых 27 (17 от профессионалов, 10 от игроков) Третья позиция за Inside (всего 6 наград) Четвертое место делят пока три игры Dark Souls III, DOOM и The Last Guardian (5 «звезд») Пятая строчка за тремя проектами Battlefield 1, The Witness, The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (в 2015-ом году «трон», напомним, заняла оригинальная The Witcher 3) и Dishonored 2 (по 2 награды)