Gotypicks выбирает лучшие игры 2016 года

Популярный блог Gotypicks выбирает лучшие игры 2016-го года, основываясь на данных, полученных и от профессионалов (критиков и журналистов) и от самих геймеров непосредственно. Уже известно, что за звание лучшей игры года сражаются два проекта, Uncharted 4 и Overwatch.

  1. Overwatch имеет 28 высших наград (25 от профессионалов, 3 от игроков)
  2. У Uncharted 4 таковых 27 (17 от профессионалов, 10 от игроков)
  3. Третья позиция за Inside (всего 6 наград)
  4. Четвертое место делят пока три игры Dark Souls III, DOOM и The Last Guardian (5 «звезд»)
  5. Пятая строчка за тремя проектами Battlefield 1, The Witness, The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (в 2015-ом году «трон», напомним, заняла оригинальная The Witcher 3) и Dishonored 2 (по 2 награды)
Источник
GotyPicks
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