В Чехии делают игру про Октябрьскую революции

Студия Svoloch Arts анонсировала пошаговую стратегию Legion 1917: Rise of the Bolsheviks, в которой пойдет речь об Октябрьской революции в Российской Империи. Также будут показаны события Гражданской войны. Игра, приуроченная к столетию этого печального события, является эксклюзивом для PC и появится уже в 2017-ом году.

Разработчики пообещали максимальную историческую достоверность, без стереотипов, однако уже сейчас авторы признались, что имена некоторых фигур будут изменены. Известно, что главным злодеем станет некий чекист Василий Зераков.

В центре внимания сценаритов — история людских жизней, история дружбы, предательства, любви, необходимости принимать сложные решения.