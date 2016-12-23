Square Enix проведет пресс-конференцию 31 января 2017 года

Компания Square Enix заявила, что проведет большую пресс-конференцию в честь 30-летия сериала Final Fantasy 31 января 2017 года в Токио. К слову, в этот день отмечает 20-летний юбилей одна из самых любимых среди фанатов часть франшизы, Final Fantasy VII. Велика вероятность, что нас ждут новости о ремейке культовой японской ролевой игры. Возможно, назовут дату релиза.

Также многие ждут анонса сборника ремастеров Final Fantasy XIII Trilogy и появления коллекции Final Fantasy 30th Anniversary Collection. Есть гипотетическая вероятность анонса или хотя бы намека на Final Fantasy XVI.