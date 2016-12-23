Зимняя распродажа стартовала в Steam

Сервис цифровой дистрибуции Steam начал свою ежегодную грандиозную новогоднюю распродажу. Продлится она до 22:00 по московскому времени 2 января 2017-го года. Скидки предлагаются на большое количество различных игр, включая проекты для VR.

Цены снижены на большое количество довольно свежих суперхитов, включая DOOM, который можно приобрести со скидкой в 67% за 659 рублей, Deus Ex: Mankind Divided (стоит всего 428 рублей) и Dark Souls III (обойдется в 999 рублей). Есть игры, которые можно купить буквально за копейки — например, Bastion стоит 69 рублей (подешевела на 80%), а Half-Life 2 вовсе 49 рублей.

Еще примеры скидок:

  • Payday 2 — 104 рубля
  • Grand Theft Auto V — 999 рублей
  • The Division —749 рублей
  • Fallout 4 — 659 рублей
  • The Witcher 3: Wild Hunt (все DLC включены) — 899 рублей
  • Mortal Kombat XL —237 рублей
  • INSIDE — 293 рубля
  • Portal 2 —79 рублей
  • Dishonored 2 — 1 339 рублей
  • Mass Effect 2 — 99 рублей
  • Master of Orion — 249 рублей
Источник
Steam
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