The Walking Dead: The Telltale Series — A New Frontier получает оценки

Первый и сразу двойной эпизод третьего сезона The Walking Dead: The Telltale Series — A New Frontier получает оценки в прессе. Профессиональный рейтинг на Metacritic у игры составляет 86 баллов из 100; большинству рецензентов новинка пришлась по душе.

Её хвалят за интересный сюжет, симпатичную графику, отличную атмосферу безысходного ужаса и постоянное напряжение. Новую главу «Бродячих Мертвецов» рекомендуют всем поклонникам франшизы. Благо оценить ее можно на всех современных платформах.

Примеры оценок ниже:

  • GameSpot: 9/10
  • IGN: 8.8/10
  • Xbox Achievements: 8.5/10
  • Destructoid: 8.5/10
  • Game Informer: 8/10
  • GameSpew: 8/10
  • Polygon: 7/10
Источник
Metacritic
Теги
игры The Walking Dead: Season Three

Комментарии

Из рубрикиИгры
Названы самые популярные запросы Google в 2016 году по игровым приставкам
Square Enix проведет пресс-конференцию 31 января 2017 года
Хидео Кодзима назвал самую ожидаемую игру 2017 года

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 283
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 97
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 76