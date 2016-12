Первый и сразу двойной эпизод третьего сезона The Walking Dead: The Telltale Series — A New Frontier получает оценки в прессе. Профессиональный рейтинг на Metacritic у игры составляет 86 баллов из 100; большинству рецензентов новинка пришлась по душе.

Её хвалят за интересный сюжет, симпатичную графику, отличную атмосферу безысходного ужаса и постоянное напряжение. Новую главу «Бродячих Мертвецов» рекомендуют всем поклонникам франшизы. Благо оценить ее можно на всех современных платформах.

Примеры оценок ниже:

GameSpot: 9/10

IGN: 8.8/10

Xbox Achievements: 8.5/10

Destructoid: 8.5/10

Game Informer: 8/10

GameSpew: 8/10

Polygon: 7/10