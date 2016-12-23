The Walking Dead: The Telltale Series — A New Frontier получает оценки
Первый и сразу двойной эпизод третьего сезона The Walking Dead: The Telltale Series — A New Frontier получает оценки в прессе. Профессиональный рейтинг на Metacritic у игры составляет 86 баллов из 100; большинству рецензентов новинка пришлась по душе.
Её хвалят за интересный сюжет, симпатичную графику, отличную атмосферу безысходного ужаса и постоянное напряжение. Новую главу «Бродячих Мертвецов» рекомендуют всем поклонникам франшизы. Благо оценить ее можно на всех современных платформах.
Примеры оценок ниже:
- GameSpot: 9/10
- IGN: 8.8/10
- Xbox Achievements: 8.5/10
- Destructoid: 8.5/10
- Game Informer: 8/10
- GameSpew: 8/10
- Polygon: 7/10
ИсточникMetacritic