Для World of Warships вышел модпак «Морская» с озвучкой от Ильи Лагутенко

Компания Wargaming объявила о выпходе специального модпака с новой озвучкой для военно-морского экшна World of Warships. Модпак под названием «Морская» содержит озвучку от Ильи Лагутенко, известного музыканта и лидера группы «Мумий Тролль».





Установив модпак, геймеры могут услышать «Доброе, доброе, доброе утро, Планета!» вместо «Бой начинается!», а вместо «Вы последняя надежда команды!» — «Остались только мы на растерзание, е». Загрузить модпак «Морская» можно по ссылке (осторожно, сразу стартует загрузка).

Отметим, что недавно группа «Мумий Тролль» выступила на главной сцене WG Fest. Среди исполненных песен широкой публике впервые была представлена песня «Танцуем в качку», которую Илья Лагутенко специально написал для всех игроков World of Warships.