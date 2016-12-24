Предновогодняя распродажа в GOG.com
В сервисе цифробой дистрибуции игр GOG.com проходит масштабная предновогодняя распродажа. Десятки игр 2016-го года и более ранние реализуют с большими (до 90%) скидками. Полный список проектов, участвующих в акции, можно найти на официальном сайте.
К самым интересным относятся:
- Inside за 299 рублей
- Owlboy за 369 рублей
- Starbound за 209 рублей
- Stardew Valley за 209 рублей
- Grim Dawn за 249 рублей
- Day of the Tentacle Remastered за 119 рублей
- Ведьмак 3: Дикая Охота – Кровь и Вино за 489 рублей
- Pillars of Eternity: Hero Edition за 329 рублей
- Wasteland 2: Director's Cut за 249 рублей
- Divinity: Original Sin – Enhanced Edition за 359 рублей
Также предлагается большое количество наборов игр.
ИсточникGOG