Предновогодняя распродажа в GOG.com

В сервисе цифробой дистрибуции игр GOG.com проходит масштабная предновогодняя распродажа. Десятки игр 2016-го года и более ранние реализуют с большими (до 90%) скидками. Полный список проектов, участвующих в акции, можно найти на официальном сайте.

К самым интересным относятся:

Inside за 299 рублей

Owlboy за 369 рублей

Starbound за 209 рублей

Stardew Valley за 209 рублей

Grim Dawn за 249 рублей

Day of the Tentacle Remastered за 119 рублей

Ведьмак 3: Дикая Охота – Кровь и Вино за 489 рублей

Pillars of Eternity: Hero Edition за 329 рублей

Wasteland 2: Director's Cut за 249 рублей

Divinity: Original Sin – Enhanced Edition за 359 рублей

Также предлагается большое количество наборов игр.