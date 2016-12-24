Предновогодняя распродажа в GOG.com

В сервисе цифробой дистрибуции игр GOG.com проходит масштабная предновогодняя распродажа. Десятки игр 2016-го года и более ранние реализуют с большими (до 90%) скидками. Полный список проектов, участвующих в акции, можно найти на официальном сайте.

К самым интересным относятся:

  • Inside за 299 рублей
  • Owlboy за 369 рублей
  • Starbound за 209 рублей
  • Stardew Valley за 209 рублей
  • Grim Dawn за 249 рублей
  • Day of the Tentacle Remastered за 119 рублей
  • Ведьмак 3: Дикая Охота – Кровь и Вино за 489 рублей
  • Pillars of Eternity: Hero Edition за 329 рублей
  • Wasteland 2: Director's Cut за 249 рублей
  • Divinity: Original Sin – Enhanced Edition за 359 рублей

Также предлагается большое количество наборов игр.

Источник
GOG
Теги
игры распродажа GOG

Комментарии

Из рубрикиИгры
Новогодняя распродажа в PlayStation Store
Для World of Warships вышел модпак «Морская» с озвучкой от Ильи Лагутенко
Названы самые популярные запросы Google в 2016 году по игровым приставкам

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 289
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 98
5 лучших смартфонов 2016 года 96