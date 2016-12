Новогодняя распродажа в PlayStation Store

В PlayStation Store стартовала масштабная распродажа игр. Среди проектов, предлагающихся со скидками, огромное количество хитов 2016-го года, включая Uncharted 4, Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare и Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration.

Акция пройдет в два этапа с 23 декабря 2016 года по 20 января 2017 года. Первый этап стартовал вчера, второй начнется 6 января. Скидки предлагаются для всех актуальных платформ Sony, включая PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Vita.

Battlefield 1 за 2499 рублей

FIFA 17 за 2199 рублей

Uncharted 4: Путь вора за 1899 рублей

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration за 1899 рублей

Call of Duty: Infinite Warfare за 2849 рублей

Mad Max за 999 рублей

Ratchet & Clank за 1299 рублей

Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра года за 1899 рублей