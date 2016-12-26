Стартовало открытое тестирование онлайн-игры Revelation в России

Mail.Ru Group и китайский разработчик NetEase объявили старт открытого бета-тестирования игры Revelation в России и странах СНГ. В первые недели участникам бета-тестирования Revelation будет доступен контент до 69 уровня, а в январе 2017 года выйдет первое обновление.





Напомним, летом 2016 года Mail.Ru Group объявила о сотрудничестве с крупным китайским разработчиком NetEase, в результате которого она сстановится международным издателем Revelation и выпустит игру за пределами Китая — на российском и западных рынках.

По словам разработчиков, Revelation стала самой масштабной MMORPG от NetEase. Последняя, кстати является эксклюзивным локальным оператором игр Blizzard и Minecraft в Китае.

За полгода Revelation прошла несколько этапов локализации и закрытого бета-тестирования. За это время в игре зарегистрировалось более миллиона пользователей.