Стартовало открытое тестирование онлайн-игры Revelation в России

Mail.Ru Group и китайский разработчик NetEase объявили старт открытого бета-тестирования игры Revelation в России и странах СНГ. В первые недели участникам бета-тестирования Revelation будет доступен контент до 69 уровня, а в январе 2017 года выйдет первое обновление.


Напомним, летом 2016 года Mail.Ru Group объявила о сотрудничестве с крупным китайским разработчиком NetEase, в результате которого она сстановится международным издателем Revelation и выпустит игру за пределами Китая — на российском и западных рынках.


По словам разработчиков, Revelation стала самой масштабной MMORPG от NetEase. Последняя, кстати является эксклюзивным локальным оператором игр Blizzard и Minecraft в Китае.


За полгода Revelation прошла несколько этапов локализации и закрытого бета-тестирования. За это время в игре зарегистрировалось более миллиона пользователей.

Источник
Revelation
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