Super Mario Run понравилась создателю The Last of Us и Uncharted

Нил Дракманн (Neil Druckmann), идейный вдохновитель и создатель таких популярных игр, как The Last of Us и Uncharted, творческий директор Naughty Dog, заявил что Super Mario Run стала одной из его любимых игр 2016 года. В своем Twitter он заявил: «Все монеты собраны! Впервые в жизни мобильная игра стала одной из моих любимых за год».

Популярность Super Mario Run продолжает расти. Вчера в Nintendo заявили, что проект был загружен уже более 50 000 000 раз. И это только начало — напомним, что игра еще не вышла для Android-устройств, доступна только на iOS-гаджетах.