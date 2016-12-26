Syberia была доступна бесплатно всего один день

Французское издательство Anuman Interactive вместе со студией-разработчиком Microids решили поздравить игроков с Рождеством бесплатной раздачей приключения Syberia для PC. Чтобы заполучить игру, достаточно было перейти вчера на страницу и связать сайт со своим аккаунтом в социальной сети Facebook. А затем дождаться прихода кода загрузки.

К сожалению, акция продлилась всего один день. Но, кто успел, те смогли окунуться с головой в мир одной из самых интересных вселенных в игровой индустрии. Напомним, что Syberia вышла в 2002-ом году на PC, затем появилась на PlayStation 2 и Xbox. Впоследствии ее портировали на Windows Mobile, Nintendo DS, iOS, Android, Xbox 360, PlayStation 3.