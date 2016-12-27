Анонсирована Double Dragon IV

Компания Arc System Works в честь тридцатилетия сериала Double Dragon анонсировала четвертую часть игры. Тизер-трейлер, демонстрирующий предыдущие выпуски, вы можете увидеть ниже:

Над боевиком для PS4 и Steam работают:

Продюсер — Такаоми Канеко (Takaomi Kaneko)

Руководитель разработки — Ёсихиса Кисимото (Yoshihisa Kishimoto)

Дизайнер персонажей — Кодзи Огата (Koji Ogata)

Композитор — Казунака Яманэ (Kazunaka Yamane)

Релиз намечен на 30 января 2017 года.