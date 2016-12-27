Анонсирована Double Dragon IV
Компания Arc System Works в честь тридцатилетия сериала Double Dragon анонсировала четвертую часть игры. Тизер-трейлер, демонстрирующий предыдущие выпуски, вы можете увидеть ниже:
Над боевиком для PS4 и Steam работают:
- Продюсер — Такаоми Канеко (Takaomi Kaneko)
- Руководитель разработки — Ёсихиса Кисимото (Yoshihisa Kishimoto)
- Дизайнер персонажей — Кодзи Огата (Koji Ogata)
- Композитор — Казунака Яманэ (Kazunaka Yamane)
Релиз намечен на 30 января 2017 года.
ИсточникGematsu