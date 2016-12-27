Дизайнер героев Final Fantasy XV пожаловался на плохую организацию команды разработчиков

Роберто Феррари (Roberto Ferrari), один из дизайнеров персонажей Final Fantasy XV, на своей странице в Facebook рассказал, что команда разработчиков долгостроя и одной из главных JRPG последних лет была очень плохо организована.

«Они очень неорганизованные. Наша команда из 200 несчастных человек должна была работать над Final Fantasy XV, при этом сюжет еще не был полностью готов. В 2013 году проклятую историю изменяли каждые три месяца, а саму игру планировали выпустить в декабре 2014. В мире анимации, откуда я и пришел, окончательный вариант сценария завершают задолго до того, как нанимают персонал. Таким образом удается избежать неразберихи».

Он также сообщил, что дизайн некоторых персонажей, над которыми он работал, был изменен после того, как он покинул Square Enix. Например, изменениям подвергся образ Гентианы.