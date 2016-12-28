Фильм Assassin's Creed провалился в прокате США

«Кредо Убийцы», фильм, основанный на игровой франшизе Assassin's Creed, провалился в прокате США. В первые три дня рождественской недели картина собрала всего около 10 миллионов долларов, чего при бюджете в 125 миллионов долларов явно недостаточно. Международный прокат на данный момент принес всего 36,7 миллионов долларов.

В России увидеть приключенческий боевик можно будет 5 января 2017 года. Критики уже успели оценить проект — большинство рецензий разгромные, средний рейтинг на Metacritic держится на уровне 36 баллов из 100.

Экранизация Assassin's Creed стала очередным громким игровым кино-провалом.