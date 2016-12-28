Опубликованы скриншоты Dragon Quest XI: In Search of Departed Time

В сети появилось множество скриншотов главной JRPG по ту сторону Final Fantasy, ожидаемой Dragon Quest XI: In Search of Departed Time, которая выходит сразу на PS4, 3DS и Switch.

Вы можете сравнить, насколько отличается вариант для мощной PS4 от портативной версии 3DS.

Скриншоты версии PS4:

Скриншоты версии 3DS:

Напомним, что в Dragon Quest XI нам предстоит исследовать земли мира Лотозетасии, который, по словам разработчиков игры, придется по вкусу фанатам франшизы. В главной роли выступит 16-летний парень из деревни Иси, ему будет помогать вор Камус и многие другие персонажи.