Nintendo может выпустит SNES Classic Edition

В 2016 году Nintendo выпустила миниатюрную версию игровой приставки NES, NES Classic Edition, со встроенным набором классических 8-битных игр. Популярность устройства неожиданно оказалась очень высока.

Теперь же в сети появилась информация о регистрации 5 декабря Nintendo торговой марки, в которой упоминается джойстик Super Nintendo (Super Famicom в Японии). Фанаты уже предположили, что речь идет о готовящемся запуске Super Nintendo Classic Edition. Такой шаг со стороны боссов компании кажется вполне разумным. Осталось дождаться официальных заявлений.

Источник
Nintendo Everything
Теги
игры SNES

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