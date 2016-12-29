Nintendo обновила торговую марку Eternal Darkness

Компания Nintendo снова обновила торговую марку легендарного хоррора Eternal Darkness: Sanity's Requiem, появившегося на GameCube в 2002-ом году. Ходят слухи, что проект станет частью новой коллекции игр с GameCube в рамках сервиса Virtual Console для Nintendo Switch. Велика вероятность, что официально об этом Nintendo сообщит уже 13 января 2017-го года на своей официальной пресс-конференции.

Напомним, что Eternal Darkness была создана Silicon Knights. В создании проекта принимал участие Сигеру Миямото (Shigeru Miyamoto); рейтинг на Metacritic держится на уровне 92 баллов из 100.

Источник
TechnoBuffalo
Теги
игры NINTENDO

Комментарии

Из рубрикиИгры
Blizzard подводит итоги 2016 года
Стала известна январская подборка игр в сервисе PlayStation Plus
В сети появился короткометражный анимационный фильм Gravity Rush: The Animation - Overture

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 355
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 190
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 100