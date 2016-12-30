Новая часть Assassin's Creed расскажет о буднях Ассассинов в Египте

В Интернете появилась информация, которую Ubisoft пока официально не подтвердила, о том, что действие следующей части франшизы Assassin's Creed развернется в Древнем Египте. В конце 2017-го года нас ждет «перезагрузка» сериала сразу на PS4, Xbox One и Nintendo Switch, сообщает довольно известный пользователь YouTube с ником OBE1plays. Его же поддержала известная журналистка Лаура Кейт Дейл (Laura Keith Dale), которая, если это касается Nintendo, ошибается крайне редко.

Скорее всего, Ubisoft традиционно выпустит и PC-версию.

Источник
Nintendo Life
Теги
игры Assassin's Creed

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