Final Fantasy Awakening начали тестировать в Китае

Мобильный ролевой проект Final Fantasy Awakening находится на стадии бета-тестирования для iOS и Android смартфонов в Китае. Действие игры разворачивается во вселенной Final Fantasy Type-0. Члены команды Class Zero должны выполнять различные миссии во славу своего государства. Главные герои оригинальной игры представлены в видео ниже. А это Эйс, Рем, Синк, Сайс и Эйт:

Final Fantasy Awakening уже была загружена более двух миллионов раз. Релиз за пределами Китая не планируется.