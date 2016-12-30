Final Fantasy Awakening начали тестировать в Китае

Мобильный ролевой проект Final Fantasy Awakening находится на стадии бета-тестирования для iOS и Android смартфонов в Китае. Действие игры разворачивается во вселенной Final Fantasy Type-0. Члены команды Class Zero должны выполнять различные миссии во славу своего государства. Главные герои оригинальной игры представлены в видео ниже. А это Эйс, Рем, Синк, Сайс и Эйт:

Final Fantasy Awakening уже была загружена более двух миллионов раз. Релиз за пределами Китая не планируется.

Источник
Siliconera
Теги
игры final fantasy

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