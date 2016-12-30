Nintendo Switch располагает портом USB-С и поддерживает карты microSD

Игровая консоль Nintendo Switch прошла сертификацию FCC, и теперь мы знаем, что у грядущей приставки имеется порт USB-C (он используется для соединения с док-станцией), а для расширения памяти предлагается использовать карты microSD.

Аккумулятор новинки имеет напряжение 3,7 В, является несъемным. Блок питания док-станции имеет ток 1 А, а зарядное устройство располагает мощностью 39 Вт. Wi-Fi адаптер двухдиапазонный, работает на частоте 5 ГГц. Сотовая связь отсутствует. Нет у консоли и разъема Ethernet. Зато поддерживается технология быстрой зарядки.