CES 2017: Яркое видео от Sony

Исполнительный директор Sony Каз Хираи (Kaz Hirai) в рамках пресс-конференции на CES 2017 представил яркий трейлер, посвященный продукции компании и ее будущему. Много внимания было уделено игровым приставкам PlayStation. А именно PlayStation 4 Pro и PlayStation VR. Обычной модели консоли PlayStation 4, что примечательно, в видео места не нашлось. 

Господин Хираи также отметил отличные продажи игр и самих консолей в праздничный период, положительно отозвался о запуске PlayStation VR и анонсировал музыкальный VR-контент от Sony Music Entertainment. 

Источник
Sony
Теги
SONY игры CES 2017

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