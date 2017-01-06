CES 2017: В Xbox Scorpio могут использоваться Vega и Ryzen от AMD

Портал 4Gamer.net выложил фотографию, на которой виден презентационный слайд будущей игровой консоли Xbox Scorpio на стенде AMD, посвященном Vega и Ryzen. Надпись гласит: «Xbox Project Scorpio 4K гейминг и VR – новые горизонты».

Слухи о том, что Scorpio оснастят новыми графическим и центральным процессорами AMD, ходят по сети уже давно. И CES 2017 только подливает масла в огонь. Официальных заявлений, впрочем, пока нет.  

Источник
Wccftech
Теги
AMD CES 2017 Xbox Scorpio Vega

Комментарии

Из рубрикиИгры
Super Mario Run принесла 30 миллионов долларов
CES 2017: Представлено новое видео Mass Effect: Andromeda
CES 2017: Яркое видео от Sony

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 403
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 221
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 108
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 100