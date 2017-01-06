CES 2017: В Xbox Scorpio могут использоваться Vega и Ryzen от AMD

Портал 4Gamer.net выложил фотографию, на которой виден презентационный слайд будущей игровой консоли Xbox Scorpio на стенде AMD, посвященном Vega и Ryzen. Надпись гласит: «Xbox Project Scorpio 4K гейминг и VR – новые горизонты».

Слухи о том, что Scorpio оснастят новыми графическим и центральным процессорами AMD, ходят по сети уже давно. И CES 2017 только подливает масла в огонь. Официальных заявлений, впрочем, пока нет.