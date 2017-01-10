CES 2017: В Nvidia считают, что Nintendo Switch удивит игроков

Руководитель Nvidia Жень-Сун Хуань (Jen-Hsun Huang) на выставке CES 2017 заявил, что игровая приставка Nintendo Switch не имеет никакого отношения к Nividia Shield, является очень японской системой и соответствует духу Nintendo.

«В Nintendo основное внимание уделили тому, чтобы подарить людям уникальный игровой опыт, при этом не забывая о детях и подростках. Компания предана и верна самой себе и своей аудитории».

Кроме того, Хуань вновь заверил, что Switch удивит игроков. Аналогичное заявление он делал в ноябре 2016 года, сообщив, что Switch совсем не похожа на все те платформы, что уже есть на рынке.

Напомним, что презентации консоли состоится 13 января 2017 года в 7 утра по Москве.

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