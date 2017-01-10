Sony выпускает PlayStation 4 Slim в белом

Компания Sony сообщила о скором выпуске нового цветового варианта обновленной тонкой игровой приставки PlayStation 4. Теперь PlayStation 4 Slim можно будет приобрести не только в черном, но и белом с контроллером такого же цвета.

В Европе и России консоль PlayStation с жестким диском на 500 ГБ в расцветке «Белый ледник» поступит в продажу 24 января. В Японии консоль в новой расцветке с жестким диском на 500 ГБ и на 1 ТБ будет доступна с 23 февраля. Цена составляет 299 евро для европейских стран.

Помимо изменения цвета, PlayStation 4 в белом не отличается от выпущенной ранее вариации в черном. Напомним, обновленная Playstation 4 была представлена осенью 2016 года и получила несколько косметических обновлений. Она на 30% меньше стандартной Playstation 4, которая вышла в 2013 году. Приставка на 16% легче и потребляет на 28% меньше электроэнергии. Она весит 2,1 кг вместо 2,8 кг, а размеры снизились с 275,1 x 305,1 x 53,1 мм до 265 x 288 x 39 мм. Кроме того, приставка поддерживает технологию High Dynamic Range (HDR) и Bluetooth версии 4.0.