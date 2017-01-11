Игры с Wii U запустили на PC в разрешении 4K

Авторы CEMU, эмулятора Nintendo Wii U, заявили о выпуске новой версии 1.7.0. К главным нововведениям относят возможность изменять настройки графики в зависимости от мощности компьютера.

На CEMU теперь без проблем работают такие хиты, как Bayonetta 2, Xenoblade Chronicles X, Super Mario 3D World, причем в разрешении 4K. Множество видео можно найти на YouTube канале пользователя Reznoire. Игры он запускал на PC со следующими характеристиками: процессор Intel Core i5-750, видеокарта GTX 970, 8 ГБ оперативной памяти.

К сожалению, CEMU 1.7.0 могут заполучить лишь те, кто ранее поддержал проект кошельком через краудфандинговую платформу Patreon. Однако на следующей неделе обещают и публичный, бесплатный релиз.