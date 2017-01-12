Фильму «Кредо Убийцы» удалось собрать 150 миллионов долларов

Вопреки разгромным рецензиям, фильм «Кредо Убийцы» сумел собрать хорошую кассу в мировом прокате. Общие сборы уже составили примерно 150 миллионов долларов. При этом, бюджет картины составил 125 миллионов долларов, следовательно она уже успела окупиться и принести прибыль.

В первую неделю только в Великобритании кино, основанное на серии игр Assassin's Creed, заработало 6,6 миллионов долларов и заняло верхние строчки хит-парадов. Также фильм занял первые места в Мексике и России, второе — в Италии, третье — во Франции и Германии. Общие сборы за пределами США составили 98 миллионов долларов, а непосредственно в США на «Кредо Убийцы» зрители потратили более 50 миллионов. Так что никакого провала!

Следует также понимать, что фильм пока еще не начали показывать во многих азиатских странах, включая Китай.