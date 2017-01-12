Фильму «Кредо Убийцы» удалось собрать 150 миллионов долларов

Вопреки разгромным рецензиям, фильм «Кредо Убийцы» сумел собрать хорошую кассу в мировом прокате. Общие сборы уже составили примерно 150 миллионов долларов. При этом, бюджет картины составил 125 миллионов долларов, следовательно она уже успела окупиться и принести прибыль.

В первую неделю только в Великобритании кино, основанное на серии игр Assassin's Creed, заработало 6,6 миллионов долларов и заняло верхние строчки хит-парадов. Также фильм занял первые места в Мексике и России, второе — в Италии, третье — во Франции и Германии. Общие сборы за пределами США составили 98 миллионов долларов, а непосредственно в США на «Кредо Убийцы» зрители потратили более 50 миллионов. Так что никакого провала!

Следует также понимать, что фильм пока еще не начали показывать во многих азиатских странах, включая Китай.

Источник
VG247
Теги
игры кино Assassin's Creed фильм

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