Выяснилось, какие игры предпочитает Илон Маск

Знаменитый миллиардер Илон Маск (Elon Mask), создатель компании SpaceX, идеолог автомобилей Tesla, рассказал о своих игровых предпочтениях. Оказывается, он заядлый игрок и фанат студии Blizzard. Его очень впечатлил шутер Overwatch, кроме того, он часто запускает карточную Hearthstone: Heroes of Warcraft. Ее также любят его дети.

Илону Маску запомнилась первая Deus Ex и последняя Deus Ex: Mankind Divided.

Интервьюировал миллиардера Сэм Альтман (Sam Altman) из Y Combnator. На аналогичный вопрос самого Маска журналист ответил, что обожает The Last of Us и Uncharted 4.

Источник
Wccftech
Теги
игры Илон Маск

Комментарии

Из рубрикиИгры
Фильму «Кредо Убийцы» удалось собрать 150 миллионов долларов
Хидеки Камия поделился своими мыслями по поводу отмены Scalebound
For Honor получила кинематографический трейлер

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 469
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 253
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 155
Компьютер месяца — январь 2017 126
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109