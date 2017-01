Выяснилось, какие игры предпочитает Илон Маск

Знаменитый миллиардер Илон Маск (Elon Mask), создатель компании SpaceX, идеолог автомобилей Tesla, рассказал о своих игровых предпочтениях. Оказывается, он заядлый игрок и фанат студии Blizzard. Его очень впечатлил шутер Overwatch, кроме того, он часто запускает карточную Hearthstone: Heroes of Warcraft. Ее также любят его дети.

Илону Маску запомнилась первая Deus Ex и последняя Deus Ex: Mankind Divided.

Интервьюировал миллиардера Сэм Альтман (Sam Altman) из Y Combnator. На аналогичный вопрос самого Маска журналист ответил, что обожает The Last of Us и Uncharted 4.