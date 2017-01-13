The Legend of Zelda впервые получит русскую локализацию

Сегодня на мероприятии, посвященном игровой приставке Nintendo Switch, компания Nintendo объявила, что игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild будет полностью переведена на русский язык.


Об этом сообщил продюсер игры, Эйдзи Аонума, в своем приветственном слове для российской аудитории. Как подчеркивает Nintendo, игра серии The Legend of Zelda получит русскую локализацию впервые в истории. На русский язык будут переведены как текст игры, так и реплики персонажей, при этом оригинальное название игры на английском языке будет сохранено.

По словам разработчиков, The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет самым масштабным приключением в серии The Legend of Zelda. Действие разворачивается в открытом мире со множеством видов оружия и экипировки.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет доступна 3 марта 2017 года одновременно на консоли Wii U, а также на системе Nintendo Switch. Игра также поддерживает amiibo, которые продаются отдельно.

Источник
Nintendo
Теги
игра NINTENDO Nintendo Switch The Legend of Zelda

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