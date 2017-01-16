Подробности сезонного пропуска Resident Evil 7

В Steam появилась информация о сезонном пропуске к выходящему 24 января хоррору Resident Evil 7: Biohazard. Приобретая Season Pass, пользователи вправе рассчитывать на получение всего платного контента, выходящего в будущем.

В сервисе цифровой дистрибуции утверждается, что скачать можно будет три больших DLC, два из которых представят дополнительные сценарии и новые режимы игры, а третий содержит полноценный сюжетный эпизод.

Выход всех дополнений запланирован до конца 2017 года.

Источник
Steam
Теги
игры Resident Evil 7 Biohazard

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