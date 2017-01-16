Названы цены на игры для Nintendo Switch в России

В России, как известно, за Nintendo Switch попросят 22 499 рублей, когда приставка появится в продаже 3 марта. Что касается игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то обычная версия будет стоить 4499 рулей, а ограниченное издание (карта, саундтрек и фигурка) — 5999 рублей. Что касается набора игр для вечеринок 1-2-Switch, то за него придется выложить 2999 рублей.

Также известно, что за джойстик Nintendo Switch Pro попросят 4499 рублей, а за держатель Joy-Con с подзарядкой — 1999 рублей. Стоимость самих «Джойконов» не называется. Зато известна цена чехла и защитной пленки для планшетной составляющей Switch – 1499 рублей.  

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