Гильдия сценаристов США назвала игровых претендентов на лучший сюжет

Гильдия сценаристов США, награждающая, как произведения кинематографа, телевидения и радио, так и игровой индустрии, назвала претендентов на звание игры с лучшим сюжетом в минувшем году. Итак, бороться за этот почетный приз будут:

  • Call of Duty: Infinite Warfare
  • Far Cry Primal
  • Mr. Robot: 1.51 Exfiltration
  • Uncharted 4: A Thief’s End

Победителя назовут 19 февраля. Напомним, что в прошлом году награду получила Rise of the Tomb Raider. Ранее золото брали The Last of Us и The Last of Us: Left Behind. 

Источник
Developer Online
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