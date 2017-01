Гильдия сценаристов США назвала игровых претендентов на лучший сюжет

Гильдия сценаристов США, награждающая, как произведения кинематографа, телевидения и радио, так и игровой индустрии, назвала претендентов на звание игры с лучшим сюжетом в минувшем году. Итак, бороться за этот почетный приз будут:

Call of Duty: Infinite Warfare

Far Cry Primal

Mr. Robot: 1.51 Exfiltration

Uncharted 4: A Thief’s End

Победителя назовут 19 февраля. Напомним, что в прошлом году награду получила Rise of the Tomb Raider. Ранее золото брали The Last of Us и The Last of Us: Left Behind.