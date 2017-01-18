Авторы Trine анонсировали новый проект Has-Been Heroes

Студия Frozenbyte, известная по франшизе Trine, анонсировала новую игру Has-Been Heroes, которая появится на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch уже в марте этого года. В этом ярком аркадном rogue-боевике с элементами стратегии эпичным рыцарям-героям предстоит заняться важным королевским заданием — отправлением принцесс-близняшек в школу.

Стиль Frozenbyte угадывается уже на скриншотах — приключение с юмором (не всегда, впрочем, тонким).

К слову, версия для Switch будет поддерживать функцию уникальной вибрации.

Источник
PlayStation Trophies
Теги
игры

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