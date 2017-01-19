В Obsidian возможно задумались о выпуске Pillars of Eternity 2

Компания Obsidian, создавшая множество знаковых ролевых игр, начала тизерить свой новый проект. На странице в Twitter разработчики разместили изображение с текстом: «В своих снах я узрел, что, когда мой бог вернется, он всех простит. Однако со всеми снами одна и та же проблема. Рано или поздно приходится просыпаться».

Эта же картинка появилась и на главной странице официального сайта студии. Многие пользователи предположили, что речь идет о ролевой игре Pillars of Eternity 2. К слову, сами разработчики еще весной 2016-го года говорили о том, что работают над сиквелом популярной CRPG.  

Источник
Twitter
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