Названа ориентировочная дата выхода Shiness: The Lightning Kingdom

Студия Enigami заявила, что яркая ролевая игра Shiness: The Lightning Kingdom появится до конца 1-го квартала 2017-го года. Кроме того, авторы поделились некоторыми подробностями проекта:

  • Игра уже полностью готова на PC. Проект находится на стадии завершения и полировки.
  • Версия для игровых приставок также почти завершена. Впереди процесс сертификации.
  • Прохождение игры займет примерно 35 часов.
  • Вас ждут сражения с 30 боссами и сотней видов врагов.
  • Саундтрек состоит из 2 часов оригинальной музыки.
  • Более 20 заданий и квестов.
  • Больше 30 заклинаний, уникальная система крафта.
  • Большие подземелья и красочные битвы.

Изданием игры занимается Focus Home Interactive. Shiness: The Lightning Kingdom выходит на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Источник
Gematsu
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