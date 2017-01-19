Названа ориентировочная дата выхода Shiness: The Lightning Kingdom
Студия Enigami заявила, что яркая ролевая игра Shiness: The Lightning Kingdom появится до конца 1-го квартала 2017-го года. Кроме того, авторы поделились некоторыми подробностями проекта:
- Игра уже полностью готова на PC. Проект находится на стадии завершения и полировки.
- Версия для игровых приставок также почти завершена. Впереди процесс сертификации.
- Прохождение игры займет примерно 35 часов.
- Вас ждут сражения с 30 боссами и сотней видов врагов.
- Саундтрек состоит из 2 часов оригинальной музыки.
- Более 20 заданий и квестов.
- Больше 30 заклинаний, уникальная система крафта.
- Большие подземелья и красочные битвы.
Изданием игры занимается Focus Home Interactive. Shiness: The Lightning Kingdom выходит на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
ИсточникGematsu