Представлен трейлер Life of Black Tiger, потенциально худшей игры для PS4

На YouTube появилось видео вероятно самой ужасной игры за всю историю существования игровой приставки PlayStation 4. Новинка называется Life of Black Tiger и портирована с Android'а.

В центре внимания тяжелая жизни квадратного черного тигра, который убивает всех на своем пути. Кошмарная графика, тормоза, жуткая кровь и анимация времен первых 32-битных 3D-проектов — российская студия 1Games постаралась «на славу».

Более того, в трейлере зачем-то использовали аранжировку музыки из популярного аниме «Паразит» (композиция Next to You).

Источник
Techraptor
Теги
игры Валерын Папа

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