Особенности версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Wii U и Switch
The Legend of Zelda: Breath of the Wild выходит уже 3 марта 2017-го года, в России — полностью на русском языке, впервые в истории сериала. Версии для консолей Switch и Wii U будут несколько различаться между собой. Nintendo уже опубликовала, какая между ними окажется разница:
- Ограниченные издания Special Edition и Master Edition выйдут только на Switch;
- Оба варианта работают при 30 FPS;
- На Switch игра имеет разрешение 900p, а на Wii U – 720p;
- Контент не отличается;
- Высококачественные звуки шагов, шелеста травы, воды и так далее ожидаются только на Switch;
- На Wii U вам потребуется освободить 3 ГБ на жестком диске приставки;
- Изображения кнопок на экране также будут разными.
Кстати, The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет последней игрой Nintendo для приставки Wii U. Компания отказывается от выпуска проектов для своей консоли менее чем через 4,5 года после ее запуска в ноябре 2012-го года. По состоянию на сентябрь прошлого года было продано всего 13,36 миллионов консолей.
ИсточникPolygon