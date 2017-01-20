Особенности версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Wii U и Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild выходит уже 3 марта 2017-го года, в России — полностью на русском языке, впервые в истории сериала. Версии для консолей Switch и Wii U будут несколько различаться между собой. Nintendo уже опубликовала, какая между ними окажется разница:

  • Ограниченные издания Special Edition и Master Edition выйдут только на Switch;
  • Оба варианта работают при 30 FPS;
  • На Switch игра имеет разрешение 900p, а на Wii U – 720p;
  • Контент не отличается;
  • Высококачественные звуки шагов, шелеста травы, воды и так далее ожидаются только на Switch;
  • На Wii U вам потребуется освободить 3 ГБ на жестком диске приставки;
  • Изображения кнопок на экране также будут разными.

Кстати, The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет последней игрой Nintendo для приставки Wii U. Компания отказывается от выпуска проектов для своей консоли менее чем через 4,5 года после ее запуска в ноябре 2012-го года. По состоянию на сентябрь прошлого года было продано всего 13,36 миллионов консолей.  

Источник
Polygon
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игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild

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