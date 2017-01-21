Uncharted: The Lost Legacy создается в отличной от других частей серии стилистике

Творческий директор Uncharted: The Lost Legacy в интервью журналу Official PlayStation Magazine UK заявил, что новая игра популярной франшизы создается в совсем другой, нежели предыдущие выпуски, стилистике. И по тону она сильно отличается от того, к чему мы привыкли в Uncharted.

"Вас ждет совершенно отличная по настроению и атмосфере игра. Индия страна с великолепной иконографией, тут много храмов, удивительных богов. Мы обыгрываем это для создания неожиданного сеттинга для The Lost Legacy. Мы делаем нечто особенное и уже в восторге от игрового процесса и контрастов, которых нам удалось достичь. В новой игре больше жестокости, больше свободы".

Релиз игры намечен на этот год эксклюзивно для PlayStation 4.