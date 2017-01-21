Майкл Пактер уверен, что Xbox Scorpio будет стоить 399 долларов

Аналитик Майкл Пактер (Michael Pachter) уверен, что стоимость мощной игровой приставки Xbox Scorpio (Project Scorpio) составит не более 399 долларов, когда она выйдет в конце 2017-го года. Кроме того, Пактер считает, что у Microsoft будут проблемы с продвижением устройства, если цена окажется выше из-за относительно дешевой PlayStation 4 Pro.

Вдобавок, к моменту старта продаж новинки Sony может снизить стоимость своей консоли до 349 долларов, что еще сильнее усложнит конкуренцию.

Также Пактер заявил, что 4K-телевизоры станут массовыми уже в течение ближайших 2-3 лет, а Full HD экраны постепенно начнут уходить с рынка. Поэтому 4K-консоли имеют все шансы на высокую популярность.