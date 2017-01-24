Tekken 7 выходит в июне

Компания Bandai Namco сообщила, что выпустит Tekken 7 на PC, PS4 и Xbox One 2 июня 2017 года. Персонаж Эльза (Eliza) будет доступна исключительно тем, кто сделает предварительный заказ. А для обладателей Xbox One предусмотрен еще один бонус за покупку игры заранее — полная версия Tekken 6.

Разработчики пообещали три крупных дополнения после релиза, которые представят новых персонажей, новые арены, новый режим игры, дополнительные костюмы. Стоимость DLC не сообщается. Но можно приобрести сезонный пропуск (он также входит в цифровое Deluxe издание) и получить их все по мере выпуска.




Для Tekken 7 на PS4 также предусмотрены ретро-костюмы из Tekken 2 и Tekken 4 для King, Xiaoyu и Jin. Режим игры с возможностью послушать классическую музыку из сериала также является эксклюзивным для PS4.

Для PS4 и Xbox One разработчики пообещали и коллекционное издание с фигуркой и саундтреком.









Источник
VG247
Теги
игры Tekken 7

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