Комплект Xbox One S с Forza Horizon 3 выходит в России

Компания Microsoft сообщила о скором выпуске в России новых комплектов с игровой приставкой Xbox One S. В феврале в российском онлайн-магазине Microsoft и тематических торговых сетях появится набор из консоли Xbox One S белого цвета и видеоигры Forza Horizon 3.





Рекомендованная розничная цена комплекта с Xbox One S с жестким диском на 500 ГБ составляет 26990 рублей, с жестким диском на 1 ТБ – 29990 рублей.

Кроме того, Microsoft объявила о начале продаж комплекта Xbox One S Battlefield 1. В нем приставка выполнена в специальной камуфляжной расцветке и с жестким диском объемом 1 ТБ. Также в набор входит трехмесячный Золотой статус Xbox Live Gold и месячная подписка на сервис EA Access. Ориентировочная розничная цена комплекта составляет 29990 рублей.