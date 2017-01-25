Глава разработки Final Fantasy XV рассказал о 13-ой главе

Хадзиме Табата (Hajime Tabata), руководитель проекта Final Fantasy XV, заявил, что 13-ая глава высокобюджетной японской ролевой игры, которую большинство игроков восприняли негативно, была задумана именно такой и речи о создании ее в «последние минуты» не идет.

«Тринадцатая глава осознанно создавалась такой, какой ее увидели игроки. Однако геймеры испытали больший стресс во время ее прохождения, чем мы задумывали изначально. Мы, надеюсь, решим эту проблему и тогда общее впечатление от проекта окажется лучше».

К слову, изменения коснутся не только 13-ой главы, но и, вероятно, всей сюжетной линии в целом.

«Поклонники, привыкшие к традиционному игровому процессу и построению сюжета в Final Fantasy, могут воспринимать нововведения с опаской. Однако в будущем игры, в которых сюжетная линия изменяется после релиза, могут появляться все чаще и чаще».  

Источник
GameSpot
Теги
игры Final Fantasy XV

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