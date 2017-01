«Апокалипсис сегодня» станет игрой

Легендарный фильм Фрэнсиса Форда Копполы (Francis Ford Coppola) под названием «Апокалипсис сегодня», спустя 38 лет после премьеры, превратится в игру. Студия American Zoetrope, основанная самим режиссером, вместе с ветеранами игровой индустрии, разработчиками, трудившимися над такими знаковыми проектами, как Fallout, Pillars of Eternity, The Witcher, Neverwiner Nights, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera, Gears of War и так далее, создаст игровое переложение Apocalypse Now.

На игру собирают деньги через платформу Kickstarter. Нас ожидает проект от первого лица, однако речь идет вовсе не об обычном шутере — игроку предложено принимать сложные решения, каждое из которых имеет значения для истории в целом.

На данный момент речь идет лишь о PC-версии, однако, если разработчики соберут больше 2,5 миллионов долларов, то игра появится и на PS4 с Xbox One. В случае, если сборы дойдут до 3 миллионов долларов, то ожидается VR-режим, а при достижении отметки в 4 миллиона долларов — версия для macOS.

Дата релиза — октябрь 2020-го года. Ранний доступ намечен на 2019-ый, как раз к 40-летию картины.