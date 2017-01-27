Ace Combat 7 выйдет на PC и Xbox One

Компания Bandai Namco сообщила, что Ace Combat 7: Skies Unknown появится не только на PlayStation 4, как было заявлено ранее, но и на PC и Xbox One. Кроме того, был представлен новый трейлер с русскими субтитрами.

Ace Combat 7 предложит интересный сюжет от авторов Ace Combat 4 и Ace Combat 5, необычный мир недалекого будущего с мощными видами вооружениям и продвинутыми самолетами, нарисованными на движке Unreal Engine 4. Кроме того, ожидаются масштабные многопользовательские баталии.

Впрочем, некоторые бонусы, вроде дополнительных уровней и поддержки VR, окажутся доступны только обладателям PlayStation 4. Точной даты релиза у проекта пока нет.















