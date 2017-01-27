PC-версия Mobius Final Fantasy появится на Западе 6 февраля

Условно-бесплатная ролевая игра Mobius Final Fantasy, давно доступная на мобильных платформах и вышедшая на PC в ноябре 2016-го года на территории Японии, ожидается на Западе в Steam уже 6 февраля. Кроме того, пользователям, запустившим игру, положены некоторые бонусы.

7 февраля игроков ожидает специальное мероприятие внутри игру, посвященное Final Fantasy VII. В этот день в мир Mobius'а попадет Кладу Страйф, протагонист «семерки». Еще обещают показать Сторожевого Скорпиона (первый босс из Final Fantasy VII) и Мако-реактор (станция по откачке энергии планеты). В будущем возможно появление и персонажей из Final Fantasy XV.


Источник
Eurogamer
Теги
игры Mobius Final Fantasy

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