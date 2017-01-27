Ni no Kuni II: Revenant Kingdom анонсирована для PC

Компания Bandai Namco анонсировала PC-версию ожидаемой японской ролевой игры Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, которая изначально была заявлена в качестве эксклюзива для PlayStation 4. Над проектом трудится Level-5 и именитые аниматоры студии Ghibli.

«Во второй части Ni No Kuni речь пойдет об изгнанном короле, который пытается вернуть свое королевство и объединить мир. Эван вместе с друзьями, Таней и Роландом, а также с помощью необычных существ, увидеть которых могут лишь люди с особой силой сердца, путешествует по миру, сражаясь со злом. Сложные задачи, большие подземелья, множество разных стран — героям предстоит большое приключение».

Разработчики обещают интересный сюжет, потрясающую графику (верим, даже первая Ni No Kuni до сих пор выглядит замечательно) и интересную систему боя. Игра выйдет до конца 2017-го года.



