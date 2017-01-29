Появилось первое изображение Oddworld: Soulstorm

Студия Oddworld Inhabitants выложила в сеть первое изображение игры Oddworld: Soulstorm, которая является сиквелом Oddworld: New 'n' Tasty, а также переосмыслением старинной Abe's Exoddus. 

Действие начинается там, где заканчивается New 'n' Tasty, в главной роли выступает все тот же мудокон по-имени Эйб. На этот раз ему предстоит спасти сородичей от пагубной страсти к опасному напитку. 

Разработчики обещают мрачный сюжет, взрослый сценарий, новые элементы в игровом процессе и значительно более красивую графику. Релиз должен случится уже в этом году. Целевые платформы не названы. 

Источник
PCGamer
Теги
игры

Комментарии

Из рубрикиИгры
В Bandai Namco объяснили, почему домашняя версия Tekken 7 задержалась
Obsidian собрала нужную сумму на Pillars of Eternity II за 24 часа
Представлено видео игрового режима Windows 10

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 323
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 171
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83