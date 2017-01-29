Появилось первое изображение Oddworld: Soulstorm

Студия Oddworld Inhabitants выложила в сеть первое изображение игры Oddworld: Soulstorm, которая является сиквелом Oddworld: New 'n' Tasty, а также переосмыслением старинной Abe's Exoddus.

Действие начинается там, где заканчивается New 'n' Tasty, в главной роли выступает все тот же мудокон по-имени Эйб. На этот раз ему предстоит спасти сородичей от пагубной страсти к опасному напитку.

Разработчики обещают мрачный сюжет, взрослый сценарий, новые элементы в игровом процессе и значительно более красивую графику. Релиз должен случится уже в этом году. Целевые платформы не названы.