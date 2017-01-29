Obsidian собрала нужную сумму на Pillars of Eternity II за 24 часа

Obsidian потребовалось около суток, чтобы собрать требующуюся сумму в размере 1,1 миллиона долларов на ролевую игру Pillars of Eternity II: Deadfire через краудфандинговую платформу FIG. За 24 часа игроки пожертвовали 1 148 100 долларов, а на данный момент собрано более 1 500 000 долларов.

Руководитель проекта Фергюс Уркхарт (Feargus Urquhart) заявил: "У нас потрясающие фанаты. Мы потрясающе быстро сумели достичь требующейся суммы. Благодаря игрокам получилась первая часть и для них мы делаем то же самое в сиквеле. Спасибо за веру в нас".

Напомним, что на первую Pillars of Eternity студия собрала почти 4 миллиона долларов через Kickstarter. На сиквел продолжат собирать до 25 февраля 2017-го года. Релиз запланирован на начало 2018-го.